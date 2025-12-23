الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في أنحاء متفرقة من قطاع غزة

ووفقا لـ (وفا)، فتح طيران الاحتلال الحربي نيرانه صباح الثلاثاء تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، وحي التفاح.
وبالتزامن مع ذلك، شن طيران الاحتلال غارات جوية شرق دير البلح، وشرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.
ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات 405 شهداء، و1,115 إصابة، وجرى انتشال 649 جثمانا.
