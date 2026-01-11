الاحتلال يواصل خروقاته بغارات وقصف مدفعي على قطاع غزة

11:48 ص

الوكيل الإخباري- شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، غارات جوية، ونفذ قصفا مدفعيا وبحريا على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.





واستهدف قصف الاحتلال المدفعي شرق حيي التفاح والزيتون شرق مدينة غزة، ترامنا مع إطلاق نار من الآليات العسكرية.



كما قصف طيران الاحتلال الحربي عدة مناطق شرق مخيم البريج وسط القطاع، مع قصف جوي للمناطق الواقعة جنوب غرب مدينة رفح جنوبا.



وفي الشمال، شن طيران الاحتلال غارات جوية وعمليات نسف مبانٍ شرق جباليا، وبيت لاهيا، تزامنا مع قصف مدفعي.



كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية عددا من القذائف تجاه المناطق الساحلية شمال القطاع.



ويواصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

