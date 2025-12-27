الاحتلال يواصل خروقاته بغارات ونسف مبانٍ في قطاع غزة

وأفادت مصادر فلسطينية بأن زوارق الاحتلال فتحت نيرانها صباح السبت تجاه سواحل غرب مدينة غزة.
وبالتزامن مع ذلك، يواصل طيران الاحتلال عمليات نسف مبانٍ شرق حيي الزيتون والتفاح بمدينة غزة، ومخيمي المغازي والنصيرات وسط القطاع.
كما يطلق طيران الاحتلال النار صوب المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبًا.
ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات 410 شهداء، و1,134 مصابًا، وجرى انتشال 649 جثمانًا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يفرض طوقًا أمنيًا على قرى غرب رام الله بعد إطلاق نار
-
الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من محافظة الخليل
-
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى قرابة 71 ألف شهيد
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
مقتل مستوطنين وإصابة 6 آخرين بعملية مزدوجة في بيسان شمالي فلسطين
-
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات في جنوب وشرق لبنان
-
غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة في قطاع غزة
-
انقطاع الكهرباء عن مستشفى العودة في مخيم النصيرات بسبب نفاد الوقود