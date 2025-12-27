الاحتلال يواصل خروقاته بغارات ونسف مبانٍ في قطاع غزة

10:44 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758692 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تجدد قصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة. اضافة اعلان





وأفادت مصادر فلسطينية بأن زوارق الاحتلال فتحت نيرانها صباح السبت تجاه سواحل غرب مدينة غزة.

وبالتزامن مع ذلك، يواصل طيران الاحتلال عمليات نسف مبانٍ شرق حيي الزيتون والتفاح بمدينة غزة، ومخيمي المغازي والنصيرات وسط القطاع.



كما يطلق طيران الاحتلال النار صوب المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبًا.



ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات 410 شهداء، و1,134 مصابًا، وجرى انتشال 649 جثمانًا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

تم نسخ الرابط





