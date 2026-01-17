الاحتلال يواصل خروقاته بقصف جوي وإطلاق نار على أنحاء متفرقة في غزة

وذكرت مصادر أن جيش الاحتلال شن غارات على شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف دير البلح ومخيم البريج وسط القطاع.
كما تجدد إطلاق النار من آليات الاحتلال العسكرية شرق مدينة خان يونس، وشمال مدينة رفح جنوبا.
ويواصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول الماضي، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 463، وإجمالي الإصابات إلى 1,269.
