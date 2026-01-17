السبت 2026-01-17 01:56 م

الاحتلال يواصل خروقاته بقصف جوي وإطلاق نار على أنحاء متفرقة في غزة

السبت، 17-01-2026 11:02 ص
الوكيل الإخباري-  يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تجدد قصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.اضافة اعلان


وذكرت مصادر أن جيش الاحتلال شن غارات على شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف دير البلح ومخيم البريج وسط القطاع.

كما تجدد إطلاق النار من آليات الاحتلال العسكرية شرق مدينة خان يونس، وشمال مدينة رفح جنوبا.

ويواصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول الماضي، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 463، وإجمالي الإصابات إلى 1,269.
 
 


