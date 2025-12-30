الاحتلال يواصل خروقاته بقصف جوي ومدفعي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طيران الاحتلال شن غارة جوية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.
بالتزامن مع ذلك، شن طيران الاحتلال غارة أخرى شرق مخيم المغازي، بالتزامن مع إطلاق آلياته نيران رشاشاته شرق دير البلح، وسط القطاع.
كما استهدفت مدفعية الاحتلال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نيران مكثفة في المناطق الشرقية للمدينة.
