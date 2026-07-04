الاحتلال يواصل خروقاته في غزة .. استهدافات ونسف منازل شرق خان يونس

09:12 ص

الوكيل الإخباري- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 268 في مختلف مناطق قطاع غزة. اضافة اعلان





وأدّت الخروقات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة آخرين بجراح في مختلف مناطق القطاع.



واستشهد مزارع فلسطيني بعد ظهر الجمعة جراء استهدافه من قبل الاحتلال الإسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة.



وأعلن مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى استشهاد المزارع عدي حسين اللوح (27 عامًا) من سكان مدينة دير البلح، جراء استهدافه من طائرة مُسيّرة من نوع "كواد كابتر" شرق مدينة دير البلح.



وفي وقت سابق، ارتقى الطفل أحمد سليم طوطح وأصيب شقيقه بجراح إثر شظايا القذائف عليهم في منطقة المسجد العمري بالبلدة القديمة بغزة.



وفجرًا، نفذ طيران الاحتلال غارة إسرائيلية على مقبرة ابن مروان قرب مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة دون إصابات.



وقصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرقي المدينة بالتزامن مع إطلاق نار متواصل.



ونفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف لمنازل المواطنين في خان يونس جنوب قطاع غزة.



ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1059، إضافة إلى 3429 مصابًا، وإجمالي حالات الانتشال: 788 شهيدًا.



وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73074 شهيدًا و173537 مصابًا.





