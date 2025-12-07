الأحد 2025-12-07 12:11 م

الاحتلال يواصل خروقاته في غزة ويكثف من عمليات نسف مبانٍ في خان يونس

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته في قطاع غزة، ويكثف من عمليات نسف مبانٍ في خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن آليات الاحتلال تواصل إطلاق النار في مناطق شرق خان
غزة
الأحد، 07-12-2025 11:24 ص
الوكيل الإخباري-   يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته في قطاع غزة، ويكثف من عمليات نسف مبانٍ في خان يونس جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن آليات الاحتلال تواصل إطلاق النار في مناطق شرق خان يونس، تزامنا مع عمليات نسف لمنازل الفلسطينيين.

وكثّف طيران الاحتلال، خلال اليومين الماضيين، قصفه للمناطق الشرقية لقطاع غزة، وشن سلسلة غارات استهدفت أحياءً في مدينة غزة، ورفح، ومخيم المغازي، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 من تشرين الأول الماضي، حيث بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ذلك الحين 367 شهيدا، و953 مصابا، وجرى انتشال 624 جثمانا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

سقوط فتاة في عبارة بعمان

خاص بالوكيل شاهد :لحظة سقوط فتاة في عبارة بعمان .. والامانة : اغلقنا العبارة - فيديو

لال

فن ومشاهير علاء زلزلي يعود بعد غياب طويل ويطلق ألبومه الجديد

قفل

منوعات الفرن الكهربائي.. 3 طرق لتقليل فاتورة الكهرباء دون التأثير على الطهي

استقبلت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عددًا من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية المنتسبين لدورة الإدارة العليا للضباط رقم (6)، وذلك ضمن برنامج الزيارات الميدانية المعتمد لدى معهد الإدارة والتدريب الل

أخبار محلية وزارة التخطيط تستقبل عددا من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يوجِّه بإجراء توسعة وصيانة لمدرسة إربد الثانوية الشاملة للبنين

فل

منوعات عملية إنقاذ تحبس الأنفاس لعاملي تنظيف نوافذ في أمريكا

ت

شؤون برلمانية نواب يدعون إلى ضبط التوقيف الإداري وعدم التوسع فيه

رئيس الوزراء جعفر حسَّان يرافقه رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة / رئيس مجلس إعمار إربد.

أخبار محلية حسان يزور المعرض الدائم للمنتجات الزراعية في إربد



 






الأكثر مشاهدة