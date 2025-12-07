الاحتلال يواصل خروقاته في غزة ويكثف من عمليات نسف مبانٍ في خان يونس

11:24 ص

الوكيل الإخباري- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته في قطاع غزة، ويكثف من عمليات نسف مبانٍ في خان يونس جنوب قطاع غزة. اضافة اعلان





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن آليات الاحتلال تواصل إطلاق النار في مناطق شرق خان يونس، تزامنا مع عمليات نسف لمنازل الفلسطينيين.



وكثّف طيران الاحتلال، خلال اليومين الماضيين، قصفه للمناطق الشرقية لقطاع غزة، وشن سلسلة غارات استهدفت أحياءً في مدينة غزة، ورفح، ومخيم المغازي، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 من تشرين الأول الماضي، حيث بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ذلك الحين 367 شهيدا، و953 مصابا، وجرى انتشال 624 جثمانا.

