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الاحتلال يواصل عدوانه بالضفة الغربية والمقاومة تشتبك

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 24-02-2025 06:52 ص
الوكيل الإخباري-   واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الضفة الغربية حيث اقتحم مدينة الخليل وبلدات في رام الله، كما نفذ عمليات تدمير في قباطية وأرسل تعزيزات إلى مخيم نور شمس، بينما ردت المقاومة بتفجير عبوات ناسفة غرب جنين.اضافة اعلان


وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال أقدمت على اقتحام مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وذلك عقب اقتحامات مماثلة شملت بلدتي سلواد وكوبر الواقعتين قرب رام الله وكذلك حي بيتونيا في رام الله، وبلدة برقين الواقعة غربي جنين.

في الأثناء، تحدثت مصادر للجزيرة عن وقوع اشتباكات وانفجار عبوات ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة السيلة الحارثية غربي جنين، حيث فجر المقاومون عبوات في آليات الاحتلال.
 
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