الاحتلال يواصل عدوانه بالضفة الغربية والمقاومة تشتبك

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال أقدمت على اقتحام مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وذلك عقب اقتحامات مماثلة شملت بلدتي سلواد وكوبر الواقعتين قرب رام الله وكذلك حي بيتونيا في رام الله، وبلدة برقين الواقعة غربي جنين.
في الأثناء، تحدثت مصادر للجزيرة عن وقوع اشتباكات وانفجار عبوات ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة السيلة الحارثية غربي جنين، حيث فجر المقاومون عبوات في آليات الاحتلال.
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