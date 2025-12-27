السبت 2025-12-27 05:04 م

الاحتلال يواصل عدوانه على بلدة قباطية.. تهجير واستيلاء على منازل

الاحتلال يواصل عدوانه على بلدة قباطية.. تهجير واستيلاء على منازل
الاحتلال يواصل عدوانه على بلدة قباطية.. تهجير واستيلاء على منازل
السبت، 27-12-2025 03:26 م
الوكيل الإخباري-  تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على بلدة قباطية جنوب جنين، لليوم الثاني، في ظل حملة استجواب ميداني لعشرات الفلسطينيين، وتهجير قسري، وعمليات مداهمة مكثفة للمنازل، وتحويل بعضها لثكنات عسكرية، وسط عمليات تجريف للبنية التحتية.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال استجوبت عددا من الفلسطينيين أثناء مداهمة منازلهم في البلدة، وأجبرت أغلبهم على النزوح قسرا.

وحولت قوات الاحتلال المنازل إلى ثكنات عسكرية.

كما جرفت آليات الاحتلال عددا من الشوارع، عقب إغلاق معظم مداخل البلدة الفرعية بالسواتر الترابية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ز

أخبار محلية بدء تنفيذ مشروع تحريج مدخل بلدية الحسا

13 شركة صناعية تستفيد من الخدمات الاستشارية لمشروع "تمكين"

أخبار محلية 13 شركة صناعية تستفيد من الخدمات الاستشارية لمشروع "تمكين"

توقع إعلان نتائج الدورة التكميلية لامتحان "التوجيهي" في شباط المقبل

أخبار محلية توقع إعلان نتائج الدورة التكميلية لامتحان "التوجيهي" في شباط المقبل

البرلمان العربي يدين تفجير حمص الإرهابي

عربي ودولي البرلمان العربي يدين تفجير حمص الإرهابي

الاحتلال يواصل عدوانه على بلدة قباطية.. تهجير واستيلاء على منازل

فلسطين الاحتلال يواصل عدوانه على بلدة قباطية.. تهجير واستيلاء على منازل

ب

فيديو منوع فرحة رجل برؤية صديقه بعد فراق دام طويلًا ❤️

حملة تشجير ضمن برنامج التطوع الأخضر في المفرق

أخبار محلية حملة تشجير ضمن برنامج التطوع الأخضر في المفرق

انتخاب مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة

أخبار محلية انتخاب مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة



 






الأكثر مشاهدة