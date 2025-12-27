الاحتلال يواصل عدوانه على بلدة قباطية.. تهجير واستيلاء على منازل

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال استجوبت عددا من الفلسطينيين أثناء مداهمة منازلهم في البلدة، وأجبرت أغلبهم على النزوح قسرا.
وحولت قوات الاحتلال المنازل إلى ثكنات عسكرية.
كما جرفت آليات الاحتلال عددا من الشوارع، عقب إغلاق معظم مداخل البلدة الفرعية بالسواتر الترابية.
