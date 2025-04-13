الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم لليوم الـ77 على التوالي

الوكيل الإخباري- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المتصاعد على مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم الـ77 على التوالي ولليوم الـ64 على مخيم نور شمس بالمدينة وسط تصعيد ميداني مستمر، مترافقا مع إطلاق نار كثيف ونزوح قسري وانتشار واسع للآليات العسكرية، وفرق المشاة.

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