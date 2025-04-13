الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم لليوم الـ77 على التوالي

وقالت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس شرق طولكرم اليوم الأحد في بيان، إن المخيم شهد إطلاقا كثيفا للرصاص الحي، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات وانتشار واسع لجنود الاحتلال في منطقة جبل النصر وسط حصار مطبق يعيشه المخيم يمنع من خلاله الدخول إليه أو الخروج منه.
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