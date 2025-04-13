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الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم لليوم الـ77 على التوالي

جيش الاحتلال يدفع بقوات إلى مستوطنة حورشا
قوات الاحتلال
 
الأحد، 13-04-2025 12:58 م

الوكيل الإخباري-    واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المتصاعد على مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم الـ77 على التوالي ولليوم الـ64 على مخيم نور شمس بالمدينة وسط تصعيد ميداني مستمر، مترافقا مع إطلاق نار كثيف ونزوح قسري وانتشار واسع للآليات العسكرية، وفرق المشاة.

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وقالت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس شرق طولكرم اليوم الأحد في بيان، إن المخيم شهد إطلاقا كثيفا للرصاص الحي، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات وانتشار واسع لجنود الاحتلال في منطقة جبل النصر وسط حصار مطبق يعيشه المخيم يمنع من خلاله الدخول إليه أو الخروج منه.

 
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