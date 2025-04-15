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الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها لليوم الـ79

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 15-04-2025 12:22 م
الوكيل الإخباري-  واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عدوانها المتصاعد على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ79 على التوالي، وسط تصعيد ميداني مستمر، وتعزيزات عسكرية، ومداهمات واعتقالات، كما اعتقلت 14 فلسطينياً من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وصعّدت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة حملات التهجير القسري للسكان من مخيمي طولكرم ونور شمس وشارع نابلس ومحيط دائرة السير في الحي الشمالي للمدينة، حيث أجبرت الفلسطينيين بعد التهديد والترويع على إخلاء منازلهم، وأمهلتهم فترة زمنية قصيرة لاصطحاب مقتنياتهم، ومن ثم حولتها إلى ثكنات عسكرية.

ويشهد شارع نابلس الذي يربط بين مخيمي طولكرم ونور شمس انتشاراً مكثفاً لآليات الاحتلال التي تقوم بالتضييق على الفلسطينيين واعتراض حركة تنقلهم في الشارع الذي أغلقت مقاطعه بسواتر ترابية في كلا الاتجاهين، وتنصب الحواجز على طول الشارع وتمنع المركبات من المرور.

كما تشهد ضاحية ذنابة شرق المدينة وجوداً يومياً ومكثفاً لفرق المشاة، تحديداً بالقرب من منصات العطار ومحيط مسجد الفردوس، حيث تقيم الحواجز الطيّارة، وتوقف المركبات وتفتشها بشكل دقيق، وتُدقّق في هويات ركابها، وفي كثير من الأحيان تجبرها على العودة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي وتصعيده المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها، حسب تقرير صادر عن محافظة طولكرم، عن استشهاد 13 فلسطينياً بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، وإصابة واعتقال العشرات.

وتسبّب العدوان في نزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، إلى جانب مئات العائلات من الحي الشمالي للمدينة بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية، كما ألحق دماراً شاملاً في البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي، والإحراق والتخريب والنهب والسرقة، حيث دُمّر 396 منزلاً بشكل كامل، و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس، إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.

إلى ذلك، شنّت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهات مع الفلسطينيين واعتقالات طالت أربعة عشر فلسطينياً، وترافقت الحملة مع فرض حصار مشدد على مدينة أريحا، واستمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن طولكرم، ورام الله، والبيرة، وبيت لحم، ونابلس، والخليل، واعتقلت الفلسطينيين الأربعة عشر بزعم أنهم مطلوبون.

بترا
 
gnews

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