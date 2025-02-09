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الاحتلال يواصل عدوانه على مخيمي نور شمس وجنين

وزارة الصحة الفلسطينية
وزارة الصحة الفلسطينية
الأحد، 09-02-2025 03:16 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد استشهاد فلسطينية (21 عاما)، وإصابة اثنين آخرين حدهما بحالة خطر جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وكانت الوزارة أعلنت سابقا استشهاد فلسطينية (23 عاما)، وإصابة زوجها بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال في المخيم.

من جهة أخرى، أعلن نائب محافظ مدينة جنين منصور السعدي، أن الاحتلال الإسرائيلي أحدث دمارا هائلا في مخيم جنين، وتسبب بتهجير أكثر من 20 ألف فلسطيني قسرا، مؤكدا أن ما يجري في جنين ومخيمها هو "عقاب جماعي" يتعرض له نحو 400 ألف فلسطيني.

وناشد السعدي، في بيان، المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية كافة بالدخول إلى المخيم وتوثيق حجم الجريمة، لا سيما وأن هناك احتمالية كبيرة لوجود جثامين شهداء ومصابين تحت أنقاض المنازل المدمرة.

بترا
 
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