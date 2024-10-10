 
الخميس 2024-10-10 09:47 ص
 

الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم الفارعة ويدفع بتعزيزات عسكرية جديدة

صورة ارشيفية من اقتحام سابق لمخيم الفارعة
صورة ارشيفية من اقتحام سابق لمخيم الفارعة
الخميس، 10-10-2024 08:34 ص
الوكيل الإخباري-  تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لمخيم الفارعة جنوب طوباس، منذ منتصف الليلة الماضية، ودفعت بتعزيزات عسكرية جديدة من حاجز الحمرا العسكري.اضافة اعلان


وأفادت تقارير صحفية، بأن قوات الاحتلال تواصل اقتحامها للمخيم، وسط انتشار مكثف للقناصة والقوات الراجلة في أرجائه، وسط اندلاع مواجهات يتخللها إطلاق نار وانفجارات بين الفينة والأخرى.

وأضافت، أن جنود الاحتلال داهموا عدد من منازل المواطنين وشرع في عمليات تفتيشه فيها، إضافة إلى اعتقال عدة مواطنين، وتزامنا مع هذه المداهمات أطلق الاحتلال النار بشكل عشوائي داخل المخيم، فيما تعمل جرافاته العسكرية على تدمير البنية التحتية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم، منتصف الليلة، من جهة حاجز الحمرا العسكري، بعدة دوريات عسكرية برفقة جرافتين إحداهما مجنز (D9)، وتواجدت على الشارع الرئيسي المؤدي إلى المخيم لفترة من الوقت، إذ أحدثت أضرارا فيه قبل الدخول إلى المخيم واقتحامه.

كما أفادت مصادر بأن طائرة للاحتلال نفذت عملية إنزال لجنود، في وقت سابق من الليلة، في محيط المخيم من الجهتين الشمالية والجنوبية.

وفا
 
gnews

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