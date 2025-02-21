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الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ 32 على التوالي

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 21-02-2025 02:10 م
الوكيل الإخباري-   يواصل الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ32 على التوالي مخلفا 26 شهيدا وعشرات الإصابات.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر مستشفى جنين الحكومي، حيث عشرات الآليات العسكرية تتمركز في محيط المستشفى، ومستشفى الأمل، وتدقق بهويات المواطنين وتحقق معهم أثناء تنقلهم في المكان.

وتعاني مستشفيات المدينة شحا شديدا في المياه، بعد استهداف الاحتلال خطوط المياه وتدميرها، حيث يعاني قرابة 35% من سكان المدينة عدم وصول المياه إليهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال تتخذ من البنايات القريبة من مخيم جنين ثكنات عسكرية منذ بدء أيام العدوان الأولى.

كما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية برفقة جرافة إلى حي البساتين في مدينة جنين، بعد أن استقدم صهاريج الوقود وخزانات مياه، وغرف صغيرة محصنه تستخدم للاتصالات العسكرية الداخلية للجنود.

وأشارت إلى أنه وفق المعطيات الحالية، أجبر الاحتلال الإسرائيلي نحو 3 آلاف عائلة من مخيم جنين على النزوح قسرا من منازلهم، وهدم أكثر من 120 منزلا بشكل كامل، وسط تدمير واسع في البنية التحتية.

بترا
 
gnews

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