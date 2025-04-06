الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم 76

وأطلق جنود الاحتلال اليوم الأحد، الرصاص الحي تجاه مجموعة من العمال قرب جدار الفصل العنصري على أراضي قرية رمانة شمال غرب جنين خلال محاولتهم الوصول الى عملهم داخل أراضي 48، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في القدم.
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