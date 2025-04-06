الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم 76

الوكيل الإخباري- واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم 76 على التوالي، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية.

اضافة اعلان