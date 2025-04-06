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الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم 76

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الأحد، 06-04-2025 02:09 م

الوكيل الإخباري-   واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم 76 على التوالي، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية.

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وأطلق جنود الاحتلال اليوم الأحد، الرصاص الحي تجاه مجموعة من العمال قرب جدار الفصل العنصري على أراضي قرية رمانة شمال غرب جنين خلال محاولتهم الوصول الى عملهم داخل أراضي 48، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في القدم.

 
gnews

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