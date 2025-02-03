الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الثامن على التوالي

وداهمت قوات الاحتلال فجر اليوم منازل الفلسطينيين في ضاحية عزبة الطياح جنوب مدينة طولكرم، واعتقلت خمسة شبان وهم: الأشقاء سامر ومؤيد وإياد مطر وأحمد بليدي وكريم الخاروف، كما اعتقلت الفلسطيني محمد الفاخوري من منزله في المدينة.
وتواصل قوات الاحتلال حصار مستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، وعرقلة عمل مركبات الإسعاف وطواقمها الطبية، وإخضاعها للتفتيش والتحقيق الميداني، في الوقت الذي اتخذت من المباني المحيطة بهما ثكنات عسكرية وأماكن لقناصتها.
وفا
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