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الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الثامن على التوالي

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 03-02-2025 08:49 ص
الوكيل الإخباري-   ‫ ﻿ واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها، لليوم الثامن على التوالي، وسط الدفع بمزيد من آلياتها العسكرية، ومداهمة المنازل، وتخريبها واجبار سكانها على النزوح، واعتقال الشبان.اضافة اعلان


وداهمت قوات الاحتلال فجر اليوم منازل الفلسطينيين في ضاحية عزبة الطياح جنوب مدينة طولكرم، واعتقلت خمسة شبان وهم: الأشقاء سامر  ومؤيد وإياد مطر وأحمد بليدي وكريم الخاروف، كما اعتقلت الفلسطيني محمد الفاخوري من منزله في المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال حصار مستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، وعرقلة عمل مركبات الإسعاف وطواقمها الطبية، وإخضاعها للتفتيش والتحقيق الميداني، في الوقت الذي اتخذت من المباني المحيطة بهما ثكنات عسكرية وأماكن لقناصتها.

وفا
 
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