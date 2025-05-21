الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم جنين للشهر الخامس على التوالي

وقالت محافظة جنين في بيان، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الحي الشرقي في مدينة جنين، بعد محاصرة قوات خاصة لمقهى ومنزل غسان السعدي في الحي الشرقي.
ونشر الاحتلال آلياته عند مداخل الحي وبالقرب من محطة للمحروقات، ومنع حركة مرور المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم، واعتقل كلا من غسان السعدي وإياد العزمي من داخل المقهى بعد مداهمته وتفتيشه.
فيما أُصيب فجر اليوم شاب برصاص الاحتلال في البطن خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قباطية جنوب جنين، حيث جرف الاحتلال البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء في البلدة، ونشر جنوده على أسطح المنازل، وداهم عددًا من البنايات وحولها إلى ثكنة عسكرية، وشن حملة اعتقالات، كما دمرت جرافات الاحتلال مركبات المواطنين الفلسطينيين على الشارع الرئيس الذي يربط قباطية بمدينة جنين.
وتشير التقديرات إلى أن الاحتلال شقّ قرابة 15 شارعًا داخل مخيم جنين، البالغة مساحته أقل من نصف كيلومتر مربع فقط. وبحسب بلدية جنين، فإن البنية التحتية في المخيم مدمّرة بشكل كامل، إضافة إلى تدمير 60 بالمئة من البنية التحتية في المدينة، وأن 120 كم من الشوارع، و42 كم من الخطوط الناقلة للمياه، و99 كم من خطوط الصرف الصحي مدمرة.
وتشهد قرى محافظة جنين اقتحامات شبه يومية، مع استمرار العدوان على المدينة والمخيم، حيث تُسجل تحركات عسكرية يومية في غالبية قرى المحافظة، إلى جانب التواجد الدائم لدوريات وآليات الاحتلال.
كما تواصل قوات الاحتلال إغلاقها الكامل لمخيم جنين ومنع الوصول إليه، وسط استمرار عمليات التجريف والتدمير داخله، بهدف تغيير بنيته ومعالمه.
وبحسب تقديرات بلدية جنين، فإن قرابة 600 منزل هُدمت بشكل كامل في المخيم، كما تضررت بقية المنازل بشكل جزئي وأصبحت غير صالحة للسكن، فيما يستمر الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي بكثافة في المخيم، مما خلف أضرارًا كبيرة في مدينة جنين بالمنشآت والمنازل والبنية التحتية.
وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 20 فلسطينيًا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بينهم 3 سيدات، بالإضافة إلى أسرى محررين.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن قوات الاحتلال تواصل عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في الضفة بوتيرة متصاعدة، وذلك في ضوء العدوان الذي يشنه الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، والذي يرافقه اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى تخريب وتدمير منازل الفلسطينيين، ومصادرة الأموال والسيارات.
يُشار إلى أن عمليات الاعتقال تأتي في ظل العدوان الشامل الذي يشنه الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني منذ بدء حرب الإبادة، والتي اعتقل خلالها نحو 17 ألف فلسطيني من الضفة، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، والآلاف من غزة.
بترا
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