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الاحتلال يواصل عملياته البرية في غزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 21-03-2025 09:43 ص

الوكيل الإخباري-   يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته البرية في جنوب قطاع غزة الجمعة، في حين أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ عن "قلقه" إزاء استئناف القتال، في انتقاد نادر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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وقال هرتسوغ في بيان الخميس متجنبا ذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاسم "من المستحيل ألا تشعر بقلق بالغ إزاء الواقع القاسي الذي يتكشف أمام أعيننا".


بعد هدنة هشة استمرت لشهرين، استأنفت إسرائيل الثلاثاء قصفها العنيف للقطاع وباشرت الأربعاء عمليات برية جديدة للضغط على حركة حماس لتفرج عن المحتجزين المتبقين.


وأضاف هرتسوغ الذي يُعد منصبه شرفيا إلى حد كبير "من غير المعقول استئناف القتال بينما نواصل مهمتنا المقدسة بإعادة رهائننا إلى ديارهم".

 
 
gnews

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