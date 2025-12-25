الخميس 2025-12-25 07:56 ص

الاحتلال يواصل عمليات الهدم والاقتحام في الضفة والقدس

الخميس، 25-12-2025 07:36 ص
الوكيل الإخباري-   اندلعت مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة،  في حين واصل المستوطنون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.اضافة اعلان


وأفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية، غربي جنين، وبلدة عنبتا، شرقي طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

واعتدى جنود الاحتلال على شاب من بلدة كفر البلد شرقي طولكرم، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية التي أفادت أن قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة، وانتشرت في شوارعها وأزقتها، وأوقفت المواطنين الفلسطينيين، واحتجزت عددا منهم، واعتدت على أحدهم بالضرب المبرح.

وقالت "وفا" إن قوة إسرائيلية اقتحمت قرية مادما، وأطلقت وابلا من القنابل الصوتية، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، تجاه منازل المواطنين، وأغلقت مداخل القرية الرئيسية ومنعت المواطنين من المرور.
 
 


الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2–3) درجات مئوية. ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر

