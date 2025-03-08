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الاحتلال يواصل عمليته العسكرية بمخيم نور شمس

جامب من الدمار
جامب من الدمار
 
السبت، 08-03-2025 07:51 ص

الوكيل الإخباري- واصل الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية بمخيم نور شمس مخلفا وراءه دمارا هائلا بمنازل الفلسطينيين.

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وكانت سلطات الاحتلال هجرت عشرات الآلاف من الفلسطينيين من المخيم ثم سمحت لهم بالعودة لأخذ بعض مقتنياتهم، وقد ملأتهم الدهشة من حجم الدمار الذي لحق ببيوتهم.

 
 
gnews

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جامب من الدمار

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