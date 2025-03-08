الاحتلال يواصل عمليته العسكرية بمخيم نور شمس

وكانت سلطات الاحتلال هجرت عشرات الآلاف من الفلسطينيين من المخيم ثم سمحت لهم بالعودة لأخذ بعض مقتنياتهم، وقد ملأتهم الدهشة من حجم الدمار الذي لحق ببيوتهم.
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