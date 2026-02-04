الادعاء العام الإسرائيلي يوجّه اتهامات الى 12 مشتبها بتهريبهم بضائع الى غزة

الوكيل الإخباري- قال الادعاء العام الاسرائيلي الأربعاء إنه قدّم لوائح اتهام بحق 12 مشتبهاً بهم إسرائيليين، من بينهم جنود احتياط، بتهم تتعلق ب "مساعدة العدو في زمن الحرب"، على خلفية الاشتباه بتهريب بضائع محظورة إلى قطاع غزة المدمر.

