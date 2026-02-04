الأربعاء 2026-02-04 09:44 م

الادعاء العام الإسرائيلي يوجّه اتهامات الى 12 مشتبها بتهريبهم بضائع الى غزة

الوكيل الإخباري-   قال الادعاء العام الاسرائيلي الأربعاء إنه قدّم لوائح اتهام بحق 12 مشتبهاً بهم إسرائيليين، من بينهم جنود احتياط، بتهم تتعلق ب "مساعدة العدو في زمن الحرب"، على خلفية الاشتباه بتهريب بضائع محظورة إلى قطاع غزة المدمر.

وتسيطر إسرائيل على دخول جميع البضائع والأشخاص إلى الأراضي الفلسطينية المحاصَرة، حيث لا تزال الأوضاع الإنسانية سيئة، رغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر.

 
 


