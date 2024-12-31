الاعلامي الحكومي بغزة: استشهاد 1091 رضيعا فلسطينيا منذ بدء الحرب

واعتبر الثوابتة في حديثه للأناضول أن استهداف إسرائيل للأطفال الرضع بغزة "جريمة حرب واضحة والمجتمع الدولي مُطالب بفتح تحقيقات فورية ومحاسبة المسؤولين عنها".
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