الاعلامي الحكومي بغزة: استشهاد 1091 رضيعا فلسطينيا منذ بدء الحرب

11:59 م

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الوكيل الإخباري- قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة إن إسرائيل قتلت 1091 رضيعا فلسطينيا بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 238 ولدوا وقتلوا خلال حرب الإبادة. اضافة اعلان





واعتبر الثوابتة في حديثه للأناضول أن استهداف إسرائيل للأطفال الرضع بغزة "جريمة حرب واضحة والمجتمع الدولي مُطالب بفتح تحقيقات فورية ومحاسبة المسؤولين عنها".