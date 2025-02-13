الاعلام العبري: إسرائيل ستدخل المساعدات وحماس ستفرج عن 3 أسرى

الوكيل الإخباري- نقلت قناة كان الإسرائيلية عن مصادر مشاركة في المفاوضات ان من المفترض أن يتم إطلاق سراح 3 اسرى يوم السبت كما تم الاتفاق عليه.

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وبينت "أما إطلاق سراح 9 أسرى من المرحلة الأولى فليس على جدول الأعمال".