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الاعلام العبري: إسرائيل ستدخل المساعدات وحماس ستفرج عن 3 أسرى

كتائب القسام
كتائب القسام
الخميس، 13-02-2025 12:45 ص

الوكيل الإخباري-   نقلت قناة كان الإسرائيلية عن مصادر مشاركة في المفاوضات ان من المفترض أن يتم إطلاق سراح 3 اسرى يوم السبت كما تم الاتفاق عليه.

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وبينت "أما إطلاق سراح 9 أسرى من المرحلة الأولى فليس على جدول الأعمال".


وأضافت "المساعدات التي منعت إسرائيل دخولها من المفترض أن تعبر إلى شمال قطاع غزة".

 
gnews

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