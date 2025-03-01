الاعلام العبري: إسرائيل قررت إتاحة المجال للمفاوضات

ونقلت الهيئة عن مصدر أمني أنه إذا تجدد القتال فسيكون فتاكا، وسيتم وقف المساعدات وقطع الخدمات.
وقال المصدر أمني "لا هدوء في غزة من دون اتفاق، فإما إطلاق سراح رهائن وإما الحرب".
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