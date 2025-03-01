الاعلام العبري: إسرائيل قررت إتاحة المجال للمفاوضات

11:35 م

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الوكيل الإخباري- نقلت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل قررت عدم تجديد الحرب على غزة خلال الأيام المقبلة وإتاحة المجال للمفاوضات. اضافة اعلان





ونقلت الهيئة عن مصدر أمني أنه إذا تجدد القتال فسيكون فتاكا، وسيتم وقف المساعدات وقطع الخدمات.



وقال المصدر أمني "لا هدوء في غزة من دون اتفاق، فإما إطلاق سراح رهائن وإما الحرب".