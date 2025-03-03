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الاعلام العبري: إسرائيل لا تتوقع استئناف القتال خلال الأسبوع المقبل

غزة
غزة
الإثنين، 03-03-2025 12:08 ص

الوكيل الإخباري-   قالت القناة الـ12 الإسرائيلية ان إسرائيل لا تتوقع استئناف القتال خلال الأسبوع المقبل لكن الإطار الزمني محدود وقصير.

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واضافت ان إسرائيل استجابت لطلب الوسطاء بضعة أيام إضافية لمحاولة التوصل إلى تفاهمات جديدة.

 
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