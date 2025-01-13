الاعلام العبري: إسرائيل متمسكة بمطلب عدم الالتزام بإنهاء الحرب

وأضاف "إسرائيل تصر على مطلبها بالوجود في محور فيلادلفيا خلال وقف إطلاق النار".
وبين "هناك تقدم في محادثات الدوحة لكن لا تزال هناك فجوات".
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