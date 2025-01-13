الاعلام العبري: إسرائيل متمسكة بمطلب عدم الالتزام بإنهاء الحرب

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر أمني ان إسرائيل متمسكة بمطلب عدم الالتزام بإنهاء الحرب في إطار الاتفاق.

اضافة اعلان



وأضاف "إسرائيل تصر على مطلبها بالوجود في محور فيلادلفيا خلال وقف إطلاق النار".