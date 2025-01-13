 
الإثنين 2025-01-13 02:19 ص
 

الاعلام العبري: إسرائيل متمسكة بمطلب عدم الالتزام بإنهاء الحرب

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 13-01-2025 12:40 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر أمني ان إسرائيل متمسكة بمطلب عدم الالتزام بإنهاء الحرب في إطار الاتفاق.

اضافة اعلان


وأضاف "إسرائيل تصر على مطلبها بالوجود في محور فيلادلفيا خلال وقف إطلاق النار".


وبين "هناك تقدم في محادثات الدوحة لكن لا تزال هناك فجوات".

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم جبل الرحمة في مدينة الخليل

ارشيفية

عربي ودولي صفارات الإنذار تدوي في كييف وعدة مقاطعات أوكرانية

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات بالضفة وتعتقل عشرات الفلسطينيين

ارشيفية

عربي ودولي ليبيديف: مقتل ضابطين كبيرين من القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي

تعبيرية

فلسطين الاعلام العبري: إسرائيل متمسكة بمطلب عدم الالتزام بإنهاء الحرب

بلينكن

فلسطين بلينكن: نأمل في اتفاق بغزة قبل تنصيب ترامب

ارشيفية

عربي ودولي اليمن.. الحوثيون يعلنون ارتفاع قتلى انفجار 4 محطات غاز وسط البلاد إلى 17 شخصا

الفنانة المصرية نشوى مصطفى

فن ومشاهير "لا أريد التسول".. نشوى مصطفى تبرر ظهورها المبكر بعد وفاة زوجها



 




الأكثر مشاهدة