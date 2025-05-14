الاعلام العبري: إصابة إسرائيليين في إطلاق نار قرب مستوطنة شمالي

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الوكيل الإخباري- اكدت صحيفة يسرائيل هيوم إصابة شخصين في إطلاق نار على سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة بروخين شمالي الضفة الغربية.

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