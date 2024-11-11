الاعلام العبري: إصابة اسرائيليين بجروح طفيفة في حادث دهس

وقالت هيئة البث الإسرائيلية ان منفذ عملية الدهس عند الحاجز العسكري قرب بيت لحم تمكن من الانسحاب عقب إصابة شخصين.
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