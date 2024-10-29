الاعلام العبري: إصابة شخصين بعملية دهس في القدس

ونلقت صحيفة يسرائيل هيوم عن الشرطة الإسرائيلية قولها إن الدهس الذي وقع في القدس حادث مروري على الأرجح.
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