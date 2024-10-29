الاعلام العبري: إصابة شخصين بعملية دهس في القدس

11:55 م

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة شخصين بعملية دهس في حي أرمون هنتسيف بالقدس، وأكدت إطلاق النار على سائق المركبة. اضافة اعلان





ونلقت صحيفة يسرائيل هيوم عن الشرطة الإسرائيلية قولها إن الدهس الذي وقع في القدس حادث مروري على الأرجح.