 
الخميس 2024-10-17 06:43 م
 
 

الاعلام العبري: احتماليات مرتفعة باغتيال السنوار

السنوار
السنوار
الخميس، 17-10-2024 04:45 م
الوكيل الإخباري-   قالت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") عن مصادر إسرائيلية أن هناك احتمالية مرتفعة أن تكون إسرائيل قد تمكنت بالفعل من "اغتيال السنوار" خلال العملية العسكرية الأخيرة. اضافة اعلان



وذكرت المصادر أن جثامين الشهداء بحوزة السلطات الإسرائيلية، حيث تم نقلها لإجراء اختبارات الحمض النووي (DNA) للتأكد من مزاعم اغتيال السنوار.
 
gnews

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