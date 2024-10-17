الاعلام العبري: احتماليات مرتفعة باغتيال السنوار

وذكرت المصادر أن جثامين الشهداء بحوزة السلطات الإسرائيلية، حيث تم نقلها لإجراء اختبارات الحمض النووي (DNA) للتأكد من مزاعم اغتيال السنوار.
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