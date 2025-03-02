الاعلام العبري: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من محور فيلادلفيا

وأضافت ان نتنياهو معني باستيفاء كل الفرص الممكنة قبل العودة إلى الحرب.
واشارت الى ان الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من محور فيلادلفيا.
وتابعت "نتنياهو غير مستعد للموافقة على إنهاء الحرب لأن ذلك يعني بقاء حماس في السلطة".
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