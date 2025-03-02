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الاعلام العبري: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من محور فيلادلفيا

نتنياهو
نتنياهو
الأحد، 02-03-2025 11:05 م

الوكيل الإخباري-   افادت صحيفة إسرائيل اليوم عن مصادر "إذا لم تقم حماس بإطلاق سراح مزيد من "الاسرى  " سيتم قطع الماء والكهرباء عن قطاع غزة".

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وأضافت ان نتنياهو معني باستيفاء كل الفرص الممكنة قبل العودة إلى الحرب.


واشارت الى ان الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من محور فيلادلفيا.


وتابعت "نتنياهو غير مستعد للموافقة على إنهاء الحرب لأن ذلك يعني بقاء حماس في السلطة".

 
gnews

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