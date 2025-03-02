الاعلام العبري: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من محور فيلادلفيا

الوكيل الإخباري- افادت صحيفة إسرائيل اليوم عن مصادر "إذا لم تقم حماس بإطلاق سراح مزيد من "الاسرى " سيتم قطع الماء والكهرباء عن قطاع غزة".

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وأضافت ان نتنياهو معني باستيفاء كل الفرص الممكنة قبل العودة إلى الحرب.



واشارت الى ان الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من محور فيلادلفيا.