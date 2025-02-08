الاعلام العبري: الجيش الاسرائيلي أصدر أمرا بإخلاء محور نتساريم في إطار تنفيذ اتفاق غزة

وبينت ان عائلات الأسرى شعرت بالقلق بعد حديث المسؤول الرفيع بإدارة ترامب.
وأضافت ان الجيش أصدر أمرا بإخلاء محور نتساريم في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
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