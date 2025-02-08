الاعلام العبري: الجيش الاسرائيلي أصدر أمرا بإخلاء محور نتساريم في إطار تنفيذ اتفاق غزة

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الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية ان مسؤول بإدارة ترامب أبلغ عائلات الأسرى أن ترامب ملتزم بإعادتهم لكن ليس بالضرورة وفق إطار إدارة بايدن.

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وبينت ان عائلات الأسرى شعرت بالقلق بعد حديث المسؤول الرفيع بإدارة ترامب.