الاعلام العبري: الجيش الاسرائيلي سيغادر معبر رفح بعد إبرام الصفقة

وأضافت "قيادة المنطقة الجنوبية بحثت استعدادات لانسحاب تدريجي لقوات الجيش الإسرائيلي من غزة".
وبينت "يجري التخطيط لإعادة انتشار الجيش حول القطاع والانسحاب تدريجيا من نتساريم وفيلادلفيا".
وتابعت"أنشئت بنى تحتية في محور نتساريم تشمل هوائيات اتصالات وسيستغرق إخلاء المنطقة نحو أسبوع".
وزادت "الجيش الإسرائيلي يستعد لمغادرة معبر رفح بعد فترة قصيرة من إبرام الصفقة".
-
أخبار متعلقة
-
إعلام إسرائيلي: اتفاق غزة مغاير لاتفاق لبنان
-
نتنياهو سيعقد مشاورات أمنية عاجلة بشأن "الصفقة"
-
مسؤول إسرائيلي: سنفرج عن مئات السجناء الفلسطينيين
-
وفد من حركة الجهاد الإسلامي في قطر
-
4 شهداء بينهم طفلان في غزة
-
اعلام فلسطيني: حدث امني خطير لقوات الاحتلال شمالي القطاع
-
جريمة طبية ممنهجة ارتكبها الاحتلال بحق الشهيد المعتقل معتز أبو زنيد بهدف تصفيته
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 46,645 والإصابات إلى 110,012 منذ بدء العدوان