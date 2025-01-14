الاعلام العبري: الجيش الاسرائيلي سيغادر معبر رفح بعد إبرام الصفقة

الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية ان نتنياهو عرض على سموتريتش وبن غفير البناء في الضفة الغربية مقابل عدم الانسحاب من الحكومة.

اضافة اعلان



وأضافت "قيادة المنطقة الجنوبية بحثت استعدادات لانسحاب تدريجي لقوات الجيش الإسرائيلي من غزة".



وبينت "يجري التخطيط لإعادة انتشار الجيش حول القطاع والانسحاب تدريجيا من نتساريم وفيلادلفيا".



وتابعت"أنشئت بنى تحتية في محور نتساريم تشمل هوائيات اتصالات وسيستغرق إخلاء المنطقة نحو أسبوع".