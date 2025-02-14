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الاعلام العبري: الجيش يخطط للتعامل مع مناطق إضافية بالضفة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الجمعة، 14-02-2025 01:23 م

الوكيل الإخباري-   أفاد موقع والا الإسرائيلي ان الجيش يخطط للبدء في التعامل مع مناطق إضافية بالضفة الغربية.

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وأضاف ان قائد المنطقة الوسطى قال في جلسة مغلقة إن الجيش يسعى لمنع تشكل قوات عسكرية منظمة بالضفة.

 
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