الاعلام العبري: الفشل ترسخ داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية

الوكيل الإخباري- أفادت القناة 14 الإسرائيلية ان التحقيقات التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي ليست سوى غيض من فيض الفشل الهائل.

اضافة اعلان



وأضافت ان التحقيقات كشفت 10% فقط من قائمة الإخفاقات بينما هناك قائمة أخرى أكثر صعوبة في الاستيعاب.



وبينت ان فشل الجيش الإسرائيلي ليس فقط في ليلة 6 و7 أكتوبر بل تراكم على مدى عقد من الزمان.