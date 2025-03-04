 
الثلاثاء 2025-03-04 02:46 ص
 

الاعلام العبري: الفشل ترسخ داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية

القناة 14: الفشل ترسخ داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية
جيش الاحتلال
الثلاثاء، 04-03-2025 01:41 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت القناة 14 الإسرائيلية ان التحقيقات التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي ليست سوى غيض من فيض الفشل الهائل.

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وأضافت ان التحقيقات كشفت 10% فقط من قائمة الإخفاقات بينما هناك قائمة أخرى أكثر صعوبة في الاستيعاب.


وبينت ان  فشل الجيش الإسرائيلي ليس فقط في ليلة 6 و7 أكتوبر بل تراكم على مدى عقد من الزمان.


وتابعت ان الفشل ترسخ داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

 
gnews

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