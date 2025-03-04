الاعلام العبري: الفشل ترسخ داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية

وأضافت ان التحقيقات كشفت 10% فقط من قائمة الإخفاقات بينما هناك قائمة أخرى أكثر صعوبة في الاستيعاب.
وبينت ان فشل الجيش الإسرائيلي ليس فقط في ليلة 6 و7 أكتوبر بل تراكم على مدى عقد من الزمان.
وتابعت ان الفشل ترسخ داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
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