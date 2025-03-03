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الاعلام العبري: الوسطاء طلبوا الانتظار بضعة أيام

غزة
غزة
الإثنين، 03-03-2025 12:33 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية ان الوسطاء طلبوا الانتظار بضعة أيام أخرى قبل استئناف القتال.

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وأضافت ان الوسطاء يعتقدون أنهم قادرون على دفع حماس إلى تسوية معينة.


وبينت ان التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن احتمال موافقة حماس ضعيف جدا.

 
gnews

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