الاعلام العبري: الوسطاء طلبوا الانتظار بضعة أيام

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية ان الوسطاء طلبوا الانتظار بضعة أيام أخرى قبل استئناف القتال.

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وأضافت ان الوسطاء يعتقدون أنهم قادرون على دفع حماس إلى تسوية معينة.