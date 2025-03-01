الاعلام العبري: الوسطاء يرون أن إسرائيل تخرق الاتفاق

09:21 م

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الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أن "الوسطاء يرون أن إسرائيل تخرق الاتفاق" اضافة اعلان





ووفق الصحيفة فإن ويتكوف "يريد دعم إسرائيل لكنه أيضا يريد تقديم ضمانات بأن واشنطن ستجبرها على الالتزام بأي اتفاق".

