الاعلام العبري: تقديرات الجيش الاسرائيلي تظهر أن لدى حماس مزيدا من الصواريخ

وأضافت القناة أن تقديرات الجيش تظهر أن حركة حماس لديها مزيد من الصواريخ القادرة على الوصول إلى تل أبيب والقدس.
من جهته، قال موقع "والا" عن مصادر بقيادة المنطقة الجنوبية إن لدى الحركات بغزة مزيدا من الصواريخ المتوسطة المدى.
وأضافت المصادر أن تنظيمات قطاع غزة تبذل جهودا لترميم قدراتها الصاروخية.
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