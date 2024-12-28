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الاعلام العبري: تقديرات الجيش الاسرائيلي تظهر أن لدى حماس مزيدا من الصواريخ

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 28-12-2024 07:25 م
الوكيل الإخباري-   قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الصواريخ أطلقت على إسرائيل من بيت حانون رغم عمليات الجيش المتكررة بالمنطقة خلال الحرب.اضافة اعلان


وأضافت القناة أن تقديرات الجيش تظهر أن حركة حماس لديها مزيد من الصواريخ القادرة على الوصول إلى تل أبيب والقدس.

من جهته، قال موقع "والا" عن مصادر بقيادة المنطقة الجنوبية إن لدى الحركات بغزة مزيدا من الصواريخ المتوسطة المدى.

وأضافت المصادر أن تنظيمات قطاع غزة تبذل جهودا لترميم قدراتها الصاروخية.
 
gnews

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