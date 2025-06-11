الاعلام العبري: توقعات بالتصويت على حل الكنيست

وقد صعّدت أحزاب الحريديم تهديداتها بحل الكنيست وإسقاط الحكومة بسبب تعثر إقرار هذا القانون الذي ينص على إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، وهو مطلب تعتبره تلك الأحزاب غير قابل للتنازل.
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