الاعلام العبري: توقعات بالتصويت على حل الكنيست

06:47 م

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الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه لا تقدم بين أحزاب الحريديم والليكود بشأن الاتفاق على قانون التجنيد، مبينة أن بعض التقديرات تفيد بأن مقترح حل الكنيست سيعرض للتصويت. اضافة اعلان





وقد صعّدت أحزاب الحريديم تهديداتها بحل الكنيست وإسقاط الحكومة بسبب تعثر إقرار هذا القانون الذي ينص على إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، وهو مطلب تعتبره تلك الأحزاب غير قابل للتنازل.