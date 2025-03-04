الاعلام العبري: حماس تستعد لاستئناف القتال مع إسرائيل

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الوكيل الإخباري- قالت القناة 13 الإسرائيلية إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستعد لاستئناف القتال مع إسرائيل، ونقلت عن ضابط استخبارات في إحدى فرق الاحتياط إن حماس نجحت في تجنيد آلاف الناشطين الجدد. اضافة اعلان





وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن التقديرات تفيد أن حماس كان لديها قبل الحرب نحو 30 ألف مقاتل، والوضع الآن بدأ يصبح مشابها.