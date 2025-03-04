 
الثلاثاء 2025-03-04 04:23 ص
 

الاعلام العبري: حماس تستعد لاستئناف القتال مع إسرائيل

حماس
حماس
الثلاثاء، 04-03-2025 03:45 ص
الوكيل الإخباري-   قالت القناة 13 الإسرائيلية إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستعد لاستئناف القتال مع إسرائيل، ونقلت عن ضابط استخبارات في إحدى فرق الاحتياط إن حماس نجحت في تجنيد آلاف الناشطين الجدد.اضافة اعلان


وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن التقديرات تفيد أن حماس كان لديها قبل الحرب نحو 30 ألف مقاتل، والوضع الآن بدأ يصبح مشابها.
 
gnews

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