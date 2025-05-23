الجمعة 2025-05-23 10:02 ص
 

الاعلام العبري: رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي رئيس الشاباك المعين

نتنياهو
نتنياهو
 
الجمعة، 23-05-2025 09:24 ص
الوكيل الإخباري-   قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الأركان يستدعي رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، المعين لتوضيح بشأن مباحثات أجراها مع  رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون علمه.اضافة اعلان


وقد أعلن نتنياهو تعيين ديفيد زيني رئيسا جديدا للشاباك وذلك خلافا لقرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من الحادث

عربي ودولي اليمن.. مقتل 40 شخصا وإصابة العشرات بانفجار قرب مطار صنعاء

سجن عوفر العسكري الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 10 معتقلين من قطاع غزة

تعبيرية

أسواق ومال النفط يتراجع ويتجه لأول انخفاض أسبوعي له منذ 3 أسابيع

نتنياهو

فلسطين الاعلام العبري: رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي رئيس الشاباك المعين

غزة

فلسطين 16 شهيدا على الأقل في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة

تعبيرية

عربي ودولي بريطانيا تسلم جزر شاغوس لموريشيوس

أعلام الأردن مرفوعة خارج مبنى البرلمان في العبدلي

أخبار محلية بدء فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال اليوم

الكعبة المشرفة في المسجد الحرام

أخبار محلية أولى قوافل الحجاج الأردنيين تغادر اليوم إلى الديار المقدسة



 
 





الأكثر مشاهدة