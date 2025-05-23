الاعلام العبري: رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي رئيس الشاباك المعين

وقد أعلن نتنياهو تعيين ديفيد زيني رئيسا جديدا للشاباك وذلك خلافا لقرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
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