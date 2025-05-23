الاعلام العبري: رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي رئيس الشاباك المعين

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الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الأركان يستدعي رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، المعين لتوضيح بشأن مباحثات أجراها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون علمه. اضافة اعلان





وقد أعلن نتنياهو تعيين ديفيد زيني رئيسا جديدا للشاباك وذلك خلافا لقرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.