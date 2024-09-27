الاعلام العبري: صواريخ تستهدف حيفا وإصابة شخصين بسبب التدافع

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان على خليج حيفا، مشيرا إلى تمكنه من اعتراض بعضها وسقوط أخرى بمنطقة مفتوحة.
وفي هذا السياق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن شخصين أصيبا بجروح طفيفة في أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ في حيفا.
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