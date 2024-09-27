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الاعلام العبري: صواريخ تستهدف حيفا وإصابة شخصين بسبب التدافع

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 27-09-2024 09:49 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط صاروخ في البحر قرب ميناء حيفا وشظايا صاروخ اعتراضي تسقط على وسط المدينة.اضافة اعلان


من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان على خليج حيفا، مشيرا إلى تمكنه من اعتراض بعضها وسقوط أخرى بمنطقة مفتوحة.

وفي هذا السياق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن شخصين أصيبا بجروح طفيفة في أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ في حيفا.
 
gnews

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