السبت 2025-04-12 01:42 ص
 

الاعلام العبري: فريق التفاوض يجري اتصالات مكثفة مع الوسطاء

نتنياهو
نتنياهو
 
السبت، 12-04-2025 12:24 ص

الوكيل الإخباري-   افادت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مصادر ان فريق التفاوض الإسرائيلي يجري اتصالات مكثفة للغاية مع الوسطاء.

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وأضافت ان فريق التفاوض الإسرائيلي يركز اتصالاته مع مصر، بالتنسيق مع إدارة ترامب.


وبين ان مفاوضات عنيدة وصعبة تجري مع حماس عبر الوسطاء.

 
gnews

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