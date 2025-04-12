الاعلام العبري: فريق التفاوض يجري اتصالات مكثفة مع الوسطاء

الوكيل الإخباري- افادت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مصادر ان فريق التفاوض الإسرائيلي يجري اتصالات مكثفة للغاية مع الوسطاء.

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وأضافت ان فريق التفاوض الإسرائيلي يركز اتصالاته مع مصر، بالتنسيق مع إدارة ترامب.