الاعلام العبري: فريق التفاوض يجري اتصالات مكثفة مع الوسطاء

وأضافت ان فريق التفاوض الإسرائيلي يركز اتصالاته مع مصر، بالتنسيق مع إدارة ترامب.
وبين ان مفاوضات عنيدة وصعبة تجري مع حماس عبر الوسطاء.
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