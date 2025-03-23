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الاعلام العبري: مئات يتوجهون إلى مقر إقامة نتنياهو في القدس

نتنياهو
نتنياهو
 
الأحد، 23-03-2025 01:24 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت ان مئات يتوجهون إلى مقر إقامة نتنياهو في القدس.

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وأضافت ان مواجهات بين متظاهرين والشرطة قرب مقر إقامة نتنياهو في القدس.

 
 
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