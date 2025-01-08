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الاعلام العبري: مقتل 46 جنديا في معارك شمال غزة

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 08-01-2025 11:16 م

الوكيل الإخباري-   قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي " مقتل 46 جنديا في معارك شمال قطاع غزة، في مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، والتي بدأت منذ أكثر من 3 أشهر".

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وكانت أفادت صحيفة "حدشوت بزمان" العبرية بأن انفجار عبوة ناسفة شديدة التدمير استهدف دبابتين تابعتين لجيش الاحتلال في قطاع غزة، ما أدى إلى انقلاب إحدى الدبابتين جراء شدة الانفجار.  

وقالت الصحيفة العبرية إن الانفجار أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة، فيما لم ترد تفاصيل إضافية حول حالة المصابين أو طبيعة الانفجار.   

 
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