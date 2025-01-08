الاعلام العبري: مقتل 46 جنديا في معارك شمال غزة

وقالت الصحيفة العبرية إن الانفجار أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة، فيما لم ترد تفاصيل إضافية حول حالة المصابين أو طبيعة الانفجار.
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