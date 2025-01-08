الاعلام العبري: مقتل 46 جنديا في معارك شمال غزة

الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي " مقتل 46 جنديا في معارك شمال قطاع غزة، في مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، والتي بدأت منذ أكثر من 3 أشهر".

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