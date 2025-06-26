الاعلام العبري: نتنياهو لا يزال يؤمن بخطة من مراحل بشأن غزة

واكد انه مشاورات متوقعة غدا لنتنياهو بشأن غزة وكيفية المضي في عملية إطلاق سراح الأسرى.
وبين انه هناك ضرورة للقيام بفعل عسكري آخر أو السعي لإنهاء الحرب وإبرام اتفاق.
واضاف انه نتنياهو لا يزال يؤمن بخطة من مراحل بشأن غزة مثل خطة ويتكوف.
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