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الاعلام العبري: نتنياهو لا يزال يؤمن بخطة من مراحل بشأن غزة

نتنياهو
نتنياهو
 
الخميس، 26-06-2025 12:09 ص

الوكيل الإخباري-   قالت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر انه نتنياهو يتوقع أن يجري غدا مشاورات بشأن غزة وكيفية المضي في عملية إطلاق سراح الأسرى.

واكد انه مشاورات متوقعة غدا لنتنياهو بشأن غزة وكيفية المضي في عملية إطلاق سراح الأسرى.

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وبين انه هناك ضرورة للقيام بفعل عسكري آخر أو السعي لإنهاء الحرب وإبرام اتفاق.


واضاف انه نتنياهو لا يزال يؤمن بخطة من مراحل بشأن غزة مثل خطة ويتكوف.

 
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