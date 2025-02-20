الاعلام العبري: نتنياهو يعتزم استئناف الحرب بغزة

ووفق القناة المقربة من رئيس الوزراء فإن المصدر السياسي أكد أن ثمة توجها لدى حكومة نتنياهو لتمديد المرحلة الأولى لمدة تصل إلى أسبوعين بهدف إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى، خصوصا الأحياء منهم، حتى لو كان الثمن هو الإفراج عن أسرى فلسطينيين إضافيين.
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