الاعلام العبري: نتنياهو يعتزم استئناف الحرب بغزة

08:31 م

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الوكيل الإخباري- نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مصدر سياسي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم تصعيد العمليات العسكرية في غزة واستئناف الحرب فيها، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. اضافة اعلان





ووفق القناة المقربة من رئيس الوزراء فإن المصدر السياسي أكد أن ثمة توجها لدى حكومة نتنياهو لتمديد المرحلة الأولى لمدة تصل إلى أسبوعين بهدف إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى، خصوصا الأحياء منهم، حتى لو كان الثمن هو الإفراج عن أسرى فلسطينيين إضافيين.