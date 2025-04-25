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الاعلام العبري: هجوم كبير للقسام بجنوب غزة والمروحيات تنقل جنودا إسرائيليين إلى المستشفيات

الاعلام العبري
الاعلام العبري
 
الجمعة، 25-04-2025 06:22 م
الوكيل الإخباري-   - أفادت منصات عبرية بتنفيذ كتائب القسام هجوما كبيرا الآن في جنوب قطاع غزة وأن المروحيات تنقل جنودا إسرائيليين إلى المستشفيات.اضافة اعلان


وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن أنباء من مصادر متعددة وردت حول وقوع هجمات غير عادية في قطاع غزة، وأن أصوات انفجارات قوية تسمع في كافة أرجاء المنطقة.

وقال موقع "حدشوت للو تسنزورا" العبري أنه تم إجلاء جنود وضباط مصابين من قطاع غزة بينهم حالات خطرة.

وأكدت منصات إخبارية إسرائيلية نقل جنود جرحى إلى المستفيات من بينها مستشفى إيخيلوف بمدينة تل أبيب.

كما سمع دوي انفجارات ضخمة في غلاف غزة ناجمة عن عمليات للجيش في القطاع.
 
gnews

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