الاعلام العبري يتحدث عن استعدادات لاستقبال أسرى الاحتلال

تم نسخ الرابط

تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة إسرائيل اليوم "صدرت تعليمات لكافة الوزارات الحكومية بالاستعداد لاستقبال الأسرى".

اضافة اعلان