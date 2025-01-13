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الاعلام العبري يتحدث عن استعدادات لاستقبال أسرى الاحتلال

نتنياهو
نتنياهو
الإثنين، 13-01-2025 08:51 م

الوكيل الإخباري-   قالت صحيفة إسرائيل اليوم "صدرت تعليمات لكافة الوزارات الحكومية بالاستعداد لاستقبال الأسرى".

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وأضافت ان  3 مستشفيات على الأقل تلقت تعليمات بالاستعداد لاستقبال الأسرى.

 
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