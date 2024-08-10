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الاعلام العبري ينشر شروط نتنياهو لصفقة التبادل

متظاهرين صهاينة يطالبون بإبرام صفقة تبادل
متظاهرين صهاينة يطالبون بإبرام صفقة تبادل




 

السبت، 10-08-2024 07:16 ص

الوكيل الإخباري-    نشرت هيئة البث العبرية شروط رئيس وزراء الكيان نتنياهو لعقد صفقة التبادل.

ونقلت هيئة البث عن مصادر مطلعة قولها ان حكومة الكيان تطالب بالسيطرة على محور فيلادلفيا والتأكيد على عدم وجود حماس في معبر رفح.

كما تطالب حكومة الكيان بزيادة عدد "الرهائن" الأحياء الذين سيتم الإفراج عنهم إلى الحد الأقصى.
ويطالب نتنياهو بالاحتفاظ بالحق في اتخاذ القرار بشأن الأسرى المدرجين ضمن الفئة الإنسانية.
كما تطالب حكومة الكيان بطرد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في إطار الصفقة خارج قطاع غزة.

gnews

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