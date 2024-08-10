الاعلام العبري ينشر شروط نتنياهو لصفقة التبادل

كما تطالب حكومة الكيان بزيادة عدد "الرهائن" الأحياء الذين سيتم الإفراج عنهم إلى الحد الأقصى.
ويطالب نتنياهو بالاحتفاظ بالحق في اتخاذ القرار بشأن الأسرى المدرجين ضمن الفئة الإنسانية.
كما تطالب حكومة الكيان بطرد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في إطار الصفقة خارج قطاع غزة.
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